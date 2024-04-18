قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات ومداهمات خلال الاقتحام المستمر لمخيم عسكر شرق نابلس.

ومنذ قليل، اعتقل الجيش الإسرائيلي الأسير المحرر محمد جهاد طقاطقة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار ببيت لحم، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين آدم وهاشم الريس بعد اقتحام منزلهما في مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة نحالين غرب بيت لحم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الجديد، حملة اقتحامات واسعة على مدن وبلدات فلسطينية، فاقتحم الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي قرية زبوبا غرب جنين، وداهم الاحتلال عدة منازل داخل القرية وقام الاحتلال بتفتيش المنازل، كما انتشرت آليات الاحتلال العسكرية في أحياء القرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط القرية وقرية رمانة وفي محيط حاجزي الجلمة وسالم.