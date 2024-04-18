مقتل شخص خلال فض مشاجرة عائلية في مركز العدوة بالمنيا

لقي شخص مصرعه، متأثرا بطلق ناري، أثناء تدخله لفض مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة، بإحدى قرى مركز العدوة، شمال المنيا وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث مشاجرة بالأعيرة النارية، بإحدى قرى مركز العدوه مما تسبب فى مصرع شخص.

وانتقل فريق البحث الجنائي، برئاسة المقدم هشام أبوالعلا، رئيس مباحث مركز شرطة العدوه، بإشراف العميد حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، إلى القرية، وتبين حدوث مشادة كلامية، بين مزارع وأبناء شقيقة، بسبب خلافات الميراث، تطورت إلى إطلاق أعيرة نارية.

وتسبب الحادث، في مقتل (م. ف. و- 45 سنة)، احد أبناء عمومتهم، متأثرا بطلق ناري، أثناء تدخل لفض المعركة بين الجانبين.

وقرر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، انتداب الطب الشرعي، لإعداد تقرير الصفة التشريحية، والتصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب التشريح.



كما كلف المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة. والنيابة العامة بمركز العدوه، باستكمال التحقيقات.