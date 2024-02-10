نبيل عبد السلام: مال المحامين مال خاص في حكم المال العام

قال المستشار نبيل عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا ومحاكم الجنايات، ومقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن البعض يجب أن يُحاكم بتهمة السب والقذف بسبب اغتيال المال العام والتجاوزات، لأن مال المحامين مال خاص في حكم المال العام.

وأضاف "عبد السلام"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الغيطي، ببرنامج "تقدر"، المذاع على فضائية "الشمس"، أنه متواجد داخل نقابة المحامين منذ 20 عامًا، ويعرف معاناة المحامين، خاصة المحامين الشباب، مشيرًا إلى أن وجوده داخل الحقل النقابي يجعله يتفاعل مع كافة المشاكل الخاصة بالمحامين، مشيرًا إلى أنه لديه فهم منضبط للمشاكل الموجودة على الأرض بين المحامين.

وأوضح أنه يحترم عقل المحامي، ولا يتعامل معه على أنه ناخب فقط، مشيرًا إلى أن بعض المرشحين يتحدثون على إنشاء قصور ومستشفيات للمحامين بصورة غير واقعية، في محاولة لجذب أصوات المحامين الشباب.



