بالصور.. النائب العام يلتقي رؤساء الاستئناف لعرض الكشوف ربع السنوية بدوائر نيابتهم

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء، رئيسَ الاستئناف لنيابة استئناف الإسماعيلية والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية؛ كما كان قد استقبل على مدار الأسابيع الماضية، رؤساء الاستئناف لنيابات استئناف أسيوط وقنا وبني سويف والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية.

وقد عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام الميلادي المنقضي، كما عرضوا أيضًا قضايا السنوات السابقة، ونسبة ما تم إنجازه منها، حيث شهدت تقدمًا كبيرًا مقارنة بالأعوام الماضية.

هذا وقد تناول العرض كل ما يخص أعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.

وقد أثنى على الجهد المبذول من أعضاء النيابة العامة في أدائهم لمهام عملهم، على نحو يحقق العدالة الناجزة، كما أكد على ضرورة الالتزام بالمبيت بالفترة المسائية حفاظًا على سلامتهم.

وأشار النائب العام إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.