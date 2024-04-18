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الخميس 18 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

«كنت بأدبه».. بائع يُنهي حياة نجله ضربًا في أوسيم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على بائع المتهم بالتعدي بالضرب على نجله والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل 9 سنوات به آثار سحجات وكدمات متفرقة ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولات إسعافه.

وبالإنتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه بائع متجول بقصد تأديبه وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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