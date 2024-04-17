سفير مصر الأسبق بتل أبيب: الرد الإيراني رسالة بأن طهران قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق بتل أبيب، إن إيران كانت حريصة على أن يكون الرد الإيراني محدود وغير فعال، وهو بمثابة رسالة بأن طهران قادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

وتابع "سالم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك تحركًا لحصول فلسطين على عضوية دولة كاملة في الأمم المتحدة خلال الفترة الحالية، ومن الضروري استغلال هذه المواقف، لكي ندفع دولة الاحتلال للتوقف عن الحرب، والعمل على الوصول إلى تسوية للقضية الفلسطينية.

ولفت، إلى أن هناك ضرورة لاستغلال مواقف الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية مثل بولندا وإسبانيا للدفع بمسار الحرب في قطاع غزة إلى مسار السلام خلال الفترة المقبلة.

