ننشر أسماء ٢٠ مصابا بحادث الصحراوي الشرقى بالمنيا

قامت سيارات الإسعاف بنقل ٢٠ مصابا إثر حادث انقلاب ميكروباص بالصحراوى الشرقى إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وننشر أسماء المصابين وهم زيناهم عبد الوهاب جمعه، 55 سنه، شعبان فتحي سيد 23 سنه، محمد شعبان سيد،4 سنوات، كريم شعبان فتحي، 8سنوات طفل، زيناهم علي اتروبي، 36 سنه، محمد رمضان امين، 16 سنه، طالب، عبله حسن نجاتي، 31 سنه، منه الله سامح فهمي 14 سنه، طالبه، وأشقائها فاطمه سامح فتحي، 10 سنوات طالبه، هبه سامح فتحي، 5 سنوات طفله، نعمه محمد سيد، 39 سنه، اسلام سيد حلمي 9 سنوات طفل

رمضان أمين أمين، 45 سنه، آيه رمضان امين 10 سنوات، شيماء مهدي ابراهيم 38سنة، هناء رمضان امين، 3 سنوات طفله، محمد فايز محمد عبد الله، 37 سنه، خلف عثمان حسن، 59 سنه، اسماء خلف عثمان، 18 سنه، طالبة، منى خلف عبده جمعه، 23 سنه، مصابون بكسور واشتباه مابعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم والمصابون جميعهم مقيمون بمركز مطاي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، وتحديدًا امام مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 20 شخصا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المحافظة لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.