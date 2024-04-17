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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صحة سوهاج: إعدام طن من الأغذية وتحرير 283 محضرا خلال حملات على الأسواق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة سوهاج عدد من الحملات المكثقة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة.

 أسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها  المرور  على 260 منشأه غذائية  إعدام  طن من الأغذية المتنوعة و الغير صالحة للإستهلاك تمثلت في المخبوزات المختلفة  والحلويات واللحوم بأنواعها والأسماك المملحة و المجمدة والمعلبات والمثلجات بانواعها و كذلك الأطعمة الجاهزة والمحضرة والمحفوظة مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الأدمي 
كما تضمنت الإعدامات  مايقرب من 160 لتر من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت الغير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وضبط والتحفظ علي حوالي  184 لتر من العصائر بانواعها  هذا وقد وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات 
وتحرير 208 محضر جنحة وقد جاءت كالأتي
131 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء و66 محضر  لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للإشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة و11 من المحاضر المختلفة، كما تم سحب  118 عينة من مخبوزات وحلوى  ومشروبات ومثلجات وعصائر  واطعمة بانواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه، وجاءت التوصية بإغلاق  34 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين ، وفي سياق متصل تم إصدار و تسليم 283 شهادة صحية  للعاملين بالمنشآت الغذائية المختلفة .

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