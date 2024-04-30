مقتل خمسة أشخاص جراء الفيضانات بولاية جامو وكشمير الهندية

تسببت الانهيارت الأرضية والفيضانات المفاجئة التي ضربت ولاية "جامو وكشمير" الهندية في مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العديد الآخرين بجروح.

وذكرت قناة "إن.دي.تي.في." الهندية، اليوم الثلاثاء، أن سوء الأحوال الجوية بالولاية الهندية، تسبب أيضا في إلحاق أضرار بالعديد من المنازل والمباني بالإضافة إلى تضرر مئات السكان.

وأشارت القناة الهندية إلى أن الأمطار هطلت - بغزارة - على العديد من المناطق الجبلية بما في ذلك "دودا" و"كشتوار" و"رامبان" و"بارامولا"، مضيفة أنه تم إغلاق الطريق السريع سريناجار-جامو خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الانهيارات الأرضية في أماكن متعددة على طول الطريق.

بدورها، قالت إدارة إقليم "جامو وكشمير" إن عملية إجلاء الأشخاص من منازلهم تمت في الوقت المناسب وأنقذت الأرواح في المناطق المتضررة من الفيضانات.

كما أعلنت الإدارة إغلاق المدارس والكليات اليوم كإجراء احترازي بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدها الإقليم خلال الأيام الماضية، وقامت جامعة كشمير بتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر إجراؤها اليوم.