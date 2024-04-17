"مستقبل وطن": رسائل السيسي مع عاهل البحرين تجديد لموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

ثمن عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع عاهل البحرين.

وقال السعيد، إن الرئيس جدد تمسكه بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة، وكذلك دعوة المجتمعات الدولية لسرعة التحرك لانهاء الصراع الدائر بالمنطقة وعدم المساهمة في توسعته.

وأضاف في تصريحات له، أن إشارة الرئيس إلى استخدام الكيان الصهيوني للقوة المفرطة واستهداف الأبرياء هو استمرار للدور الذي تلعبه مصر في فضح هذه الكيان المغتصب الذي لا يحترم أديانًا ولا أعرافًا وتجرد من أدنى قيم الإنسانية.

وأشار إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن القضية وحريصة على استمرار حالة الزخم وتوجيه المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتوصل إلى تسوية شاملة تقوم على أسس سليمة وعادلة تضمن اقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأوضح أن التاريخ لن ينسى تواطؤ المجتمعات الدولية في مواجهة الكيان الصهيوني الذي قتل وحرق ودمر ولم يترك أي جُرم إلا وقد صنعه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.