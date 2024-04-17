قطاع الفنون التشكيلية يحتفل باليوم العالمى للإبداع والابتكار.. السبت المقبل

أعلن الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن إقامة ندوة ومناقشة رواية بعنوان (مرتفعات ويذرنغ) المؤلفة: " إيميلى برونتى" من الأدب العالمى، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للإبداع و الابتكار.

يأتى ذلك ضمن مشروع جروب مبادرة (الفراشات القارئات) موجهة للفئة العمرية من سن 8 :18 سنة، تحت اشراف الدكتورة داليا مصطفى عبد الرحمن، استاذ كليه التربية- طفولة مبكرة بجامعة القاهرة، يوم السبت الموافق 20 إبريل 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف الزعيم مصطفى كامل

وكان قد اعلن القطاع عن تأجيل معرض الفنان خالد فاروق (مثل ظل على الماء) والذي كان مقرراً افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 16 إبريل 2024 ليتم افتتاحه يوم 23 إبريل 2024.