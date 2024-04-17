صلاح على رأس قائمة ليفربول في معركة تأهل صعبة أمام أتالانتا

يتواجد النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي غدًا الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، في مباراة صعبة للغاية يبحث فيها الريدز عن تعويض خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة.

ويحتاج ليفربول للفوز برباعية نظيفة أو الفوز بثلاثة أهداف على الأقل مع لعب أشواط إضافية، للتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويعاني ليفربول من تراجع في مستواه مؤخرًا، حيث خسر مباراتيه الأخيرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس وأرسنال.

ولكن يأمل مدرب ليفربول، يورجن كلوب، في استعادة لاعبيه لمعنوياتهم وتحقيق الفوز في هذه المباراة المصيرية.

وضمّن كلوب 24 لاعبًا في قائمة المباراة، يتقدمهم محمد صلاح، بالإضافة إلى كل من فيرجيل فان ديك، وأندرو روبرتسون، وجوردان هندرسون، وترينت ألكسندر أرنولد، و داروين نونيز.

وجاءت تشكيلة ليفربول لمباراة أتالانتا كالتالي:

الحراس: أليسون، كيليهر

الدفاع: إندو، فان ديك، كوناتي، تسيميكاس، روبرتسون، جوميز

الوسط: دياز، سوبوسلاي، نونيز، ماك أليستر، جرافنبرتش، كلارك، دانز

الهجوم: محمد صلاح، أدريان، جونز، جاكبو، إليوت، جوتا، كوانساه، ألكسندر أرنولد، ماكونيل،

وتُعدّ هذه المباراة بمثابة فرصة أخيرة لليفربول لإنقاذ موسمه وتحقيق لقب أوروبي هذا العام.