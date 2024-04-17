ads
الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران اليوم.. تدريبات استشفائية لأساسي الزمالك

الزمالك
الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري بخوض تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
فضل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الاكتفاء بخوض الأساسيين لتدريبات استشفائية، وعدم المشاركة في الفقرة الفنية أو التقسيمة خوفا من تعرضهم للإجهاد. 
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك استشفائية دريمز