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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لثنائي الزمالك في مران اليوم

اوباما
اوباما
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أدى محمود علاء ويوسف أوباما ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
يعاني محمود علاء من إصابة بجزع في أربطة الأنكل، في حين خضع أوباما من قبل لجراحة في الفك، وأدى الثنائي تدريبات الجري الخفيف حول الملعب وتدريبات بالكرة في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

محمود علاء اوباما تأهيلية