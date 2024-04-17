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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

المقاولون يواصل استعداداته لمواجهة بلدية المحلة وتدريبات تخصصية للاعبين

عودة
عودة
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن محمد عودة المدير الفني تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء  بملعبه بالجبل الأخضر.


ويستعد المقاولون لمواجهة بلدية المحلة يوم الجمعة المقبل بملعب غزل المحلة فى افتتاح مباريات الفريق بالدور الثاني لمسابقة الدوري.

وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون على إقامة تدريبات تخصصية للاعبين في المراكز المختلفة لعلاج الأخطاء والاستعداد للمباريات المقبلة بالدوري.

وكان محمد  عودة طالب اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة بيراميدز والتجهيز للمواجهة المقبلة أمام بلدية المحلة في الجولة ال18 لمسابقة الدوري الممتاز.


وتنطلق صافرة مباراة المقاولون مع بلدية المحلة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة عصرا لحساب الجولة ال18  وافتتاح مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري المصري هذا الموسم.

مباراة بيراميدز المقاولون بلدية المحلة