تفاصيل مسابقة مصر فى عيون أبنائها بالخارج لـ "القومي لثقافة الطفل"

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن مسابقة “مصر في عيون أبنائها في الخارج”، في مجالات ” الرسم- القصة- الشعر- فكرة لتقدم وطنك” والتي تهدف لمشاركة أبناء مصر في الخارج في التعبير عن وطنهم مصر، واكتشاف مواهبهم في المجالات الفنية والأدبية المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

ويقدم المركز جوائز مالية في كل فرع من فروع المسابقة كالآتي: الأول: 10000 جنيه، والثاني: 8000 جنيه، وتأتى جائزة المركز الثالث 6000 جنيه، والرابع: 5000 جنيه، كما يحصد المركز الخامس 4000 جنيه.

كما يقدم جوائز عينية مثل ميداليات ذهبية وفضية وبروش شعار المركز، بالإضافة إلى كتالوج المسابقة وإصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

شروط المسابقة :

_ السن: المسابقة موجهة للأطفال من سن 10 : 15 سنة.

_ المشاركة: يحق المشاركة لكل الأطفال من المصريين المقيمين خارج مصر، ويمكن إرسال الأعمال عبر الإيميل وذلك في كافة فروع المسابقة.

أولا: القصة

لا تقل عن 500 كلمة، ولا تزيد عن 1000 كلمة. وتعبر القصة عن الوطن بأي شكل من الأشكال.

ثانيا: الشعر

قصيدة شعرية تعبر عن الوطن والانتماء باللغة العربية الفصحى أو بالعامية المصرية.

ثالثا: الرسم

لوحة تعبر عن مصر الحديثة (المشروعات القومية الجديدة- العاصمة الجديدة- المدن المصرية الجديدة) أو أي موضوع آخر يراه المتسابق.

ويشترط أن يكون مقاس اللوحة 30 سم/40سم، ويمكن استخدام أية خامات أو ألوان متاحة، أو أي أسلوب فني يراه المتسابق.

رابعا: فكرة لتقدم وطنك:

يقدم المشارك فكرة مبتكرة، أو مبادرة، أو مشروع، أو برنامج، أو تطبيق أو موقع الكتروني…إلخ، مطبق خارج مصر، ويمكن تنفيذه في الوطن، وتطبيقه كنموذج يدعم الانتماء للوطن ويفيد في تقدمه، وذلك باللغة العربية الفصحى، أو بالعامية المصرية.

وحدد المركز القومى لثقافة الطفل آخر موعد لتقديم الأعمال هو 31 مايو2024، على ان يكون الاشتراك عبر الايميل الخاص بالمركز، وعلى عنوان المركز بمدينة الفنون بمحافظة الجيزة ، وفي حالة الفوز في مجال الرسم يشترط إرسال العمل الفائز عبر البريد العادي على العنوان المرفق، وفي حالة الفوز يشترط إرسال رقم حساب بنكي مصري لاستلام مبلغ الجائزة، ويمكن إرسال رقم حساب بنكي لأحد الأقارب شرط أن يكون ذلك بتوكيل أو تفويض رسمي.