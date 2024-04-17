فرنسا تدين أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتطالب بمحاكمتهم

أدانت فرنسا بأشد العبارات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ادانته: لقد أدت هذه الهجمات المسلحة المنسقة، التي نُفذت بحضور الجيش الإسرائيلي، إلى مقتل أربعة مدنيين فلسطينيين. وفرنسا تعتبر هذه التصرفات غير مقبولة وتدينها بشدة.

وأضاف: يأتي هذا العنف في أعقاب مقتل شاب مدني إسرائيلي في الضفة الغربية. وتدين فرنسا جريمة القتل هذه التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر هذا العنف.

ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى تقديم مرتكبي أعمال العنف هذه إلى العدالة دون تأخير، وضمان الحماية الدائمة لجميع المدنيين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

ويأتي هذا العنف نتيجة لاستمرار سياسة الاستعمار الاسرائيلي التي تؤجج التوترات وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 واتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه من المرجح أيضًا أن يشمل نظام روما الأساسي بعض هذه الأفعال. وأعلن أن بلاده فرنسا، التي اتخذت بالفعل إجراءات ضد المستوطنين العنيفين، تدرس اتخاذ تدابير جديدة بالتعاون مع شركائها.