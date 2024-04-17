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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نصف نهائى أبطال آسيا.. العين يهاجم الهلال بسفيان رحيمي

العين الاماراتى
العين الاماراتى
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أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسيو المدير الفنى لفريق العين الإماراتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الهلال السعودى، بعد قليل على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال آسيا.
جاء تشكيل فريق العين الإماراتى كالتالى:
حراسة المرمى: خالد عيسى.
خط الدفاع: بندر- خالد الهاشمي- كوامي أوتون- إيريك يورجينس
خط الوسط: بارك يونج وو- يحيى نادر- حازم عباس- كاكو- ماتياس بالاسيوس
خط الهجوم: سفيان رحيمي.
ومن المفترض أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.
 

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