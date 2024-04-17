نصف نهائى أبطال آسيا.. العين يهاجم الهلال بسفيان رحيمي

أعلن الأرجنتيني هيرنان كريسيو المدير الفنى لفريق العين الإماراتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الهلال السعودى، بعد قليل على ملعب "استاد هزاع بن زايد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى دورى أبطال آسيا.

جاء تشكيل فريق العين الإماراتى كالتالى:

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: بندر- خالد الهاشمي- كوامي أوتون- إيريك يورجينس

خط الوسط: بارك يونج وو- يحيى نادر- حازم عباس- كاكو- ماتياس بالاسيوس

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

ومن المفترض أن تُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.

