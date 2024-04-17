وقف إطلاق النار بغزة والقمة العربية يتصدران المباحثات المصرية البحرينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.



وانطلقت قبل قليل المباحثات المصرية البحرينية لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما أجريت مراسم استقبال رسمية لملك البحرين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر كما عزفت الموسيقي العسكرية سلام مملكة البحرين وسلام جمهورية مصر العربية كما صافح الرئيس والملك حرس الشرف والتقاط الصور التذكارية.

ونرصد أبرز ملفات القمة المصرية البحرينية كالتالي:

- من المقرر بحث سبل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

- ملفات القمة العربية المقبلة بالبحرين.

- الوضع السياسي والأمني في الشرق الأوسط والتأكيد على الحاجة الملحة إلى قيام المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بتنفيذ قرارات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

- التشديد على أهمية حماية المدنيين وضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية ومنع المزيد من تصعيد الأزمة والرفض لكل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

- دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين .

- أهمية خفض التوترات في الشرق الأوسط مع تجنب التصعيد العسكري أيضًا وضرورة التعاون العربي والدولي في إيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة ومستدامة للصراعات في المنطقة وتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.



- استمرار التنسيق والتشاور المستمر بما يخدم مصالح بلديهما وشعبيهما الشقيقين وتعزيز التضامن الأخوي ودعم العمل العربي المشترك في مواجهة التدخلات الأجنبية والتهديدات الأمنية.

- أهمية الشراكات العربية والدولية الفعالة في تعزيز الأمن والسلام والتعايش والتعاون الإقليمي لدعم أهداف التنمية المستدامة وضمان الرخاء للجميع.