بدء القمة المصرية البحرينية بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين



وانطلقت قبل قليل المباحثات المصرية البحرينية لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والقضايا الإقليمية والدولية الراهنة

كما أجريت مراسم استقبال رسمية لملك البحرين بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة فى قصر الاتحادية حيث أجريت مراسم استقبال رسمية لضيف مصر كما عزفت الموسيقي العسكرية سلام مملكة البحرين وسلام جمهورية مصر العربية وصافح الرئيس والملك حرس الشرف والتقاط الصور التذكارية.

ويجري العاهل البحريني خلال زيارته إلى مصر مباحثات مع الرئيس السيسي تتناول العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين إضافة إلى آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والعربية.

وترتكز العلاقات بين مصر والبحرين على أساس متين قوامه التوافق في الرؤى وتطابق الأهداف الاستراتيجية إزاء القضايا المصيرية المشتركة والتي يتفاعل فيها البلدان مع محيطهما الجغرافي والجيو استراتيجي الهام والمؤثر، كما حرصت القيادتان بشكل دائم على إبداء وتقديم مواقف الدعم والتضامن مع المواقف والقرارات المصيرية والقضايا العادلة في إطار الحفاظ على الأمن الإقليمي والجهود المشتركة في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم