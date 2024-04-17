عودة تاو وغياب مروان.. ننشر قائمة الأهلي المسافرة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي مطار القاهرة الدولي منذ قليل في طريقها إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

واصطحب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي، قائمة تضم 24 لاعبا في رحلة الكونغو.

وشهدت القائمة عودة بيرسي تاو ومحمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد، بينما يستمر غياب مروان عطية ياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الشناوي وإمام عاشور بسبب الإصابة.

وتقام مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في الساعة الثالثة عصر السبت المقبل، بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي كلا من :

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي، خالد عبد الفتاح، كريم الديبس، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: كريم نيدفيد، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، عمرو السولية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، محمد الضاوي كريستو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا، أنتوني موديست، وسام أبو علي.