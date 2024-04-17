كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تعميق التعاون الثلاثي مع أمريكا

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي مع الولايات المتحدة.

وذكر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأربعاء، وخلال المحادثات أعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين سول وطوكيو وكذلك مع واشنطن، وسط تصاعد التوترات المحيطة بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الياباني مجددا التزام طوكيو بتعميق التعاون الثلاثي، ومعالجة مختلف القضايا الدولية من خلال تعزيز التعاون الثلاثي مع واشنطن.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول ردود أفعالهما تجاه كوريا الشمالية، واتفقا على مواصلة تطوير تعاونهما الوثيق في التعامل مع القضايا المتعلقة في هذا الإطار.