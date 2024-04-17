دوري أبطال إفريقيا.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الكونغو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة؛ استعدادا للسفر إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبي المقرر لها السبت المقبل في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان الفريق قد خاض تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على إقامة المران الختامي على ملاعب الترتان للتعود على حساسية الملعب قبل السفر إلى الكونغو.

وعقد المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن المرحلة المقبلة ثم خاض اللاعبون مرانا بدنيا متنوعا مع بداية فقرات المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

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