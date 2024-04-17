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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يفتتح أعمال تجديد المرحلة الأولي لمبنى البيولوجي بكلية العلوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم أعمال تجديد المرحلة الأولي لمبنى البيولوجي بكلية العلوم، وذلك بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نهال عاطف القائم بعمل عميد الكلية.

أكد الدكتور محمود ذكي حرص الجامعة الدائم على تطوير المعامل والمدرجات الطلابية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لطلابها، مشيداً بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم وفقاً لأعلى معايير الجودة.

واوضح أن أعمال تطوير المرحلة الأولي" الدور الرابع" بالكلية، شملت  ١٢ مكتب لأعضاء هيئة تدريس، و6 معامل" تضمنت معمل ٦ لا فقاريات، ومعمل ٧ هستولوجي، ومعمل ٨ لأبحاث الدراسات العليا، و معمل ٩ فسيولوجي، ومعمل ١٠ تقنية، وشملت أعمال تطوير " الدور الخامس" ، ٨ مكاتب أعضاء هيئة تدريس، و غرفة رئيس مجلس القسم، وغرفة سكرتارية القسم، وسيمنار القسم، و5 معامل، تضمنت معمل ١ أجنة، ومعمل ٢ علوم البيئة، ومعمل ٣ معمل بيني لأبحاث الدراسات العليا، ومعمل ٤ مناعة و طفيليات ،و معمل ٥ علم الحشرات.

أعمال التطوير ورفع الكفاءة الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المرحلة الأولى