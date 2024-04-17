تجار السيارات تتوقع زيادة مرتقبة بالأسعار بسبب قلة المعروض

توقع محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ارتفاع الأسعار بنهاية الشهر المقبل، رغم تراجعها بقيمة كبيرة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 600 ألف جنيه.

وأضاف حماد لـ"البوابة نيوز"، أن أسعار السيارات شهدت حالة من التذبذب في الأونة الأخيرة بفعل التطورات الاقتصادية التي مرت بها البلاد، وقامت بعض الشركات بتخفيض الأسعار بقيمة وصلت إلى نصف مليون جنيه.

ويتوقع رئيس قطاع المستعمل، ارتفاع الأسعار خلال منتصف الشهر المقبل نتيجة قلة المعروض من السيارات مع زيادة أو ثبات الطلب من العملاء، علاوة على التوقعات التي تشير بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، مما سيؤثر على التكلفة لدى الوكيل.

كما يتوقع حماد، عودة الأوفر برايس من جديد على بعض الطرازات خاصة الاقتصادية بسبب قلة المعروض، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار الشهر المقبل سيكون "حتمي"، ناصحًا المواطنين بسرعة الشراء وعدم التأجيل.