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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تركيب 1000 وصلة مياه مجانيه للأسر الأولى بالرعاية بجميع مراكز الفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم فى تركيب عدد ألف وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بجميع مراكز محافظة الفيوم، وذلك بتكلفة 5400 جنيه للوصلة الواحده بإجمالى 5 مليون و400 ألف جنيه .

يأتى ذلك في اطار حرص الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد جبريل عبدالوهاب، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة، وأن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

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