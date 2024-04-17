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الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز وقف الفنجري لعام 2024

أرشيفية
أرشيفية
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قرر  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، تحديد موعد تسليم جوائز المسابقة للفائزين عن العام الحالي ٢٠٢٤ يوم الاثنين القادم الموافق ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن في ٤٢ شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين بمحافظة الجيزة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وكانت اللجنة العليا للوقف قد أعلنت نتيجة المسابقة بتاريخ 1/4/2024، وقد أعلنت أسماء الفائزين.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها مقرر اللجنة العليا للوقف.

أسماء الفائزين الاثنين القادم الدعوة والفقه الإسلامي الدكتور محمد شوقي الدول العربية