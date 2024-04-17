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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعات "البرمجيات" و"مركز الإنتاج" و"الموارد البشرية"

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، ومركز الانتاج والورش، ومركز تنمية الموارد البشرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي، والدكتور هاني النشار المنسق العام لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، والدكتورة نرمين عاطف  المشرف علي مركز الانتاج، والدكتور جمال عبدالمطلب مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وأعضاء مجالس الادارات.

وخلال اجتماع وحدة البرمجيات، تم مناقشة عدة موضوعات منها، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي من برنامج ادارة شئون الدراسات العليا الكترونيا، مع تنظيم ورش عمل لتدريب القائمين علي التشغيل التجريبي بالكليات، وبدء التشغيل الفعلي للمرحلة الأولي من برنامج ادارة العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان.

كما تم مناقشة صيانة غرف التبريد بوحدة الألبان، وتطوير منطقة "اللاند سكيب" بدار الضيافة، وجاء ذلك خلال اجتماع مركز الانتاج والورش.

وفي سياق آخر، تم مناقشة تنفيذ دورة اعداد المدربين TOT  بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات حيث يتم اختيار المتدربين من قِبل المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية.

إعداد المدربين التشغيل التجريبي الدراسات العليا والبحوث الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المجلس بدء التشغيل التجريبي