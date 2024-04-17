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الأربعاء 17 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد مشيخة الأزهر الشريف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد مشيخة الأزهر الشريف، بتكليف من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر لإهداء المكتبة المركزية بالجامعة نسخ من مجلة الأزهر الشريف وعددها (106) مجلد، وفهرس مخطوطات مكتبة الأزهر الشريف  (28) مجلد، ومَعلمةُ المناهج الأزهرية وعددها (8) مجلدات. 

 ضم الوفد كل من الدكتور محمد وجيه مدير عام المنطقة الأزهرية ببني سويف، والدكتور يحيي مجاهد مدير إدارة الامتحانات بالإدارة المركزية، والدكتور رأفت إدريس مدير ادارة التعليم الابتدائي و الإعدادي بالإدارة المركزية، والأستاذة هالة سيد مسئول البوابة الالكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.
وأعرب الدكتور منصور حسن، عن بالغ تقديره لدور الأزهر الشريف علي مر العصور والذي امتد أثره لمختلف دول العالم، مؤكداً علي حرص ادارة الجامعة علي التعاون مع مشيخة الأزهر في تنمية الوازع الديني للطلاب والاقتداء بالمنهجية الوسطية للإسلام بعيداً عن أشكال التعصب، إضافة إلي وجود مرجعية بحثية داخل المكتبة المركزية بالجامعة حتي ينهل الباحثون منها لإلقاء الضوء علي دور الأزهر الشريف ورسالته الهادفة لنشر الثقافة العربية والإسلامية، والتعريف بتراثه علي مدي أكثر من ألف عام.

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