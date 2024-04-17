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الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الخطيب يوجه كلمة للاعبي الأهلي قبل السفر إلى الكونغو

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، والمشرف العام على الكرة، على حضور المران الختامي للفريق قبل السفر إلى الكونغو، والذي جرى ظهر اليوم على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر، وذلك لدعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ووجه محمود الخطيب كلمة للاعبين تحدث فيها بوضوح عن كافة الأمور وكل ما يتعلق بالمنافسات في المرحلة القادمة سواء محليًا أو قاريًا.

وخاض الأهلي مرانه ظهر اليوم الأربعاء على ملاعب الترتان بفرع النادي بمدينة نصر ويتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى مطار القاهرة، حيث تغادر البعثة برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو المجلس، إلى الكونغو؛ استعدادًا لخوض مباراة مازيمبي.

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