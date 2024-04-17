الكرملين: لم يتم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى تركيا لم يتم الاتفاق عليه بعد بسبب الازدحام في جدولي الرئيسين، مؤكدا استمرار الاتصالات بين البلدين على أعلى مستوى.

وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم /الأربعاء/ بشأن سبب عدم الاتفاق بعد على موعد زيارة بوتين إلى تركيا - إن "السبب هو أننا أجرينا انتخابات رئاسية والآن نحن نستعد لمراسم التنصيب، كما أنه لدى الرئيس أردوغان برنامج مزدحم وكانت هناك انتخابات بلدية"، موضحا أنه "لذلك يصعب أحيانا الاتفاق على الجداول الزمنية".

وكانت أنقرة قد أعلنت أمس /الثلاثاء/ أن زيارة الرئيس الروسي إلى تركيا لم يتحدد موعدها بعد.

