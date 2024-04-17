على هامش ختام "التنمية الشاملة بدشنا".. محافظ قنا يستقبل وفدي"صناع الحياة" و"بنك مصر"

استقبل اللواء اشرف الداودي محافظ قنا اليوم ، وفدي مؤسستي صناع الحياة و بنك مصر لتنمية المجتمع ، وذلك علي هامش ختام مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع في الفترة من اغسطس 2022م وحتي يناير 2024 م ، كاحد المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة صناع الحياة ، بحضور اللواء محسن النعماني رئيس مجلس ادارة مؤسسة صناع الحياة ووزير التنمية المحلية الاسبق، والدكتور علي فهمي نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ووزير الصناعة الاسبق ، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس احمد موسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، و هناء البوريني المدير التنفيذي لمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، و هبة حسين مدير البرامج بمؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ،و حامد ابراهيم مدير قطاع العمليات بمؤسسة صناع الحياة ،و محمد جمال كامل مدير مكتب جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الحياة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا .

ومن جانبه قال محافظ قنا، ان مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا يهدف الي التمكين الاجتماعي والاقتصادي في 17 قرية مستهدفة بمركز دشنا وذلك بغرض تمكين المرأة والشباب داخل المجتمعات المهمشة من الوصول الي اقصي امكانتهم وتحقيق استقلالية من خلال تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع علي مدار 18 شهر، مشيراً إلى أن المشروع نجح في تنفيذ عدد 350 مشروع صغير للاسر الاكثر احتياجا ، كما تم تدريب عدد 350 مستفيد علي ريادة الاعمال وادارة المشروعات، فضلا عن تدريب 120 شاب وفتاة علي مهن حرفية مختلفة " صيانة المحول – تدريب صيانة التكييف والتبريد- تدريب الخياطة والتفصيل – تدريب الاسعافات الاولية – تدريب المكياج وتصفيف الشعر – تدريب صناعة المنظفات " لافتا إلى أنه تم تسليم 72 منحة (شنطة ادوات ) للمتميزين في التدريبات الحرفية ،وتسليم عدد200 منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة، و مبلغ مالي .

واضاف الداودي أنه تم تقديم ساعات طبية – كراسي متحركة) لعدد 88 من ذوى الهمم ،فضلا عن توزيع 400 فيزا لمستفيدي المشروع في اطار الشمول المالي ( مشروعات صغيرة – تدريبات حرفية – متطوعين – متدربين).

وتابع الداودي انه تم تسليم عدد من المساعدات والاحتياجات الاساسية اهداء من مؤسسة بنك مصر تضمنت تسليم عدد 325 لحاف لمستفيدي المشروع – وتسليم عدد 402 شنطة مدرسية – وتسليم عدد 800 شنطة وكرتونة غذائية – وتسليم عدد 780 طقم ملابس اطفال ).

وفي نهاية اللقاء، سلم محافظ قنا درع المحافظة لكلا من اللواء محسن النعماني ،والدكتور علي فهمي تقديرًا لهما على جهودهم الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.