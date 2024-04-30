غرفة القاهرة تستضيف وفد بيلاروسيا لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية

أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، العلاقات المتميزة بين مصر وبيلاروسيا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يمكن الاستفادة منه في مزيد من دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها غرفة القاهرة للوفد البيلاروسي في حضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة، وعدد من رؤساء الغرف التجارية.

وقال "العشري" إننا نتطلع إلى فتح آفاق جديدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة ، ولذلك هذا اللقاء يعتبر فرصة جيدة لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال السعي لتحقيق أكبر استفادة من قدراتنا وامكانياتنا المشتركة للوصول لأهدافنا التي نرغب في تحقيقها سويًا على الصعيد الاقتصادي ، خاصة في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة والبنية التحتية غير المسبوقة والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالسوق المصري في مختلف القطاعات.

وأشار "العشري" إلى أن الغرفة التجارية للقاهرة تتضمن كافة الأنشطة الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية وبها أكثر من 630 ألف منتسب في هذه القطاعات نستطيع من خلالها فتح آفاق تعاون جديدة تدعم اقتصاد البلدين.