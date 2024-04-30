برلماني: التصنيع الزراعي يحقق قيمة مضافة.. ووحدات الحجر الصحي بمطار الأقصر ضرورة

أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ الأمين العام لحزب المؤتمر، أن التصنيع الزراعي سيحقق قيمة مضافة لا مثيل لها للفلاحين والمزارعين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبى وحقق طموحات الفلاحين في الارتقاء بالمنظومة الزراعية.

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي" بأنه بالرغم مما تحقق إلا أن هناك معوقات لا بد من النظر إليها وتتعلق بوزارة الزراعة أولها التسريع في تقنين الأراضي الزراعية والصحراوية التي استصلحها المزارعين، بالإضافة إلى سرعة تحرير العقود الذي أنفق المزارعين الكثير والكثير، وكذلك تطوير الري الحديث من خلال مبادرة الري الحديث التي أطلقها البنك الزراعي ولتفعيل المبادرة كانت بفائدة 5% ولكن الرئيس وجه بأن تكون 0% في مبادرة من رئيس يعي حجم المسئولية ودور الفلاح المصري.

وشدد رسلان على أن الصعيد ينتج العديد من الحاصلات الزراعية والفواكه المهمة والاستراتيجية، مما يحتم على ضرورة وجود وحدات للحجر الصحي بمطار الأقصر لزيادة وراوج تسويق هذه الزراعات.