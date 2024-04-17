الأرصاد: الصور الجوية تشير لنشاط الرياح المثير للرمال على غرب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يشهد اليوم الأربعاء أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية ومن المتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى حاجز 35 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على غرب البلاد مما يؤدى الى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية هناك.

ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة الى باقى المناطق مع تقدم الوقت، وتظهر الأتربة تظهر باللون الوردى

ويشهد اليوم الاربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد والسواحل الشمالية وطقس معتدل ليلا، ونشاط رياح علي مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وشمال الصعيد وتؤدي الي تدهور الرؤية الأفقية علي مناطق من غرب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغرى 20 ، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمي والصغري 22 درجة .