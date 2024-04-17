وحدة ضمان الجودة بألسن عين شمس تطلق سلسلة ورش عمل لوضع خطتها الاستراتيجية

نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية الألسن برعاية وحضور سلوى رشاد، عميد الكلية ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقاعة المؤتمرات بالكلية لنشر الوعي بأهمية التخطيط الاستراتيجي والمشاركة في التحليل البيئي الرباعي للكلية، حيث حضر ما يقرب من 60 عضوا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

و تحدثت رشاد عن ما حققته كلية الألسن من أولويات خطتها الاستراتيجية السابقة على مستوى تطوير البرامج والمقررات وربطها بمتطلبات سوق العمل والاعتماد البرامجي وتطوير البنية التحتية للكلية والتحول الرقمي لخدمات الكلية والاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال في إطار تحقيق رؤية جامعة عين شمس ورسالتها ورؤية مصر 2030 وتحدثت هند أسعد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية عن مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية ومكوناتها ومستوى المشاركة في استبانات التحليل البيئي الرباعي.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الفاعليات التي تنظمها وحدة ضمان الجودة ولجانها الفرعية للإعداد للخطة الاستراتيجية الجديدة حيث تم تنظيم لقاء مع ممثلين من اتحاد الطلاب لاستطلاع رأيهم عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وإعداد فيديوها تعريفية للطلاب عن طريق الميديا سنتر فضلا عن إجراء سلسلة من الحوارات المجتمعية مع أرباب الأعمال على هامش يوم التوظيف ومع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم باقسام الكلية المختلفة

كما نظمت وحدة ضمان الجودة ورشة عمل بقاعة الترجمة الفورية مع أعضاء الجهاز الإداري بالكلية للتوعية بمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية وأهمية المشاركة في استبانات التحليل البيئي الرباعي ومناقشة مقترحاتهم بشأن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.