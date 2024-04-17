الجارديان: الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية تثير رعب كييف في ظل غياب الدعم الأمريكي

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الهجمات الروسية الأخيرة على المدن الأوكرانية أصابت كييف بالرعب في ظل غياب الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وأوضح كاتب المقال دان صباغ، أن الهجمات الجوية الروسية أصابت مدينة خاركييف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية بعد العاصمة كييف، بضرر بالغ، مشيرا إلى تصريحات عمدة المدينة إهور تيريخوف التي يؤكد فيها أنه ما لم تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا فسوف تتعرض المدينة لخطر الدمار الشامل.

ولفت تيريخوف، كما يشير المقال، إلى أن أوكرانيا في أشد الحاجة لأنظمة دفاع جوي متقدمة حتى تتمكن من التصدي للصواريخ بعيدة المدى التي تستخدمها القوات الروسية في هجماتها.

وقال عمدة المدينة إن الجانب الروسي بدأ في تغيير أساليبه العسكرية من أجل تدمير المدينة بالكامل حيث بدأ في استهداف البنية التحتية للطاقة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وأوضح المقال في هذا السياق أن القوات الروسية قامت في الثاني والعشرين من مارس الماضي بقصف إحدى محطات الكهرباء على الحدود الشرقية بالمدينة كما قامت بتدمير محطة أخرى في جنوب شرق المدينة.

وذكر المقال أن المدينة، التي تبعد 30 ميلا عن الحدود الروسية، تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوع الجاري بعد تجدد القصف الروسي، مؤكدا الأهمية البالغة لحصول بلاده على الحزمة الجديدة من المساعدات الأمريكية المتعثرة داخل أروقة الكونجرس الأمريكي والبالغ قيمتها 60 مليار دولار، مناشدا الدول الغربية إيلاء المزيد من الاهتمام للحرب في أوكرانيا التي بدأت منذ ما يربو على عامين.

ولفت المقال في الختام إلى أن قادة أوكرانيا طالما ناشدوا الدول الغربية تزويد بلادهم بأنظمة دفاع جوي متطورة حتي يتمكنوا من التصدي للهجمات الجوية الروسية بعيدة المدى.