الدوري القطري.. الوكرة يتعادل سلبيًا مع الشمال بمشاركة حمدي فتحي

حسم التعادل السلبي مباراة فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، ونظيره الشمال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب استاد البيت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

شارك حمدي فتحي أساسيًا في اللقاء، ولعب المباراة كاملة، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 70، وسدد كرة وحيدة على مرمى المنافس.

ولم يفلح لاعبو الفريقين في هز الشباك بعد محاولات عديدة، ليحصل كل فريق على نقطة، بالرغم أن الوكرة لعب بنقص عددي منذ الدقيقة 90، بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه عبدالعزيز متولي لحصوله على بطاقتين صفراوتين.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف حتى الآن مع الوكرة في الدوري القطري بالموسم الجاري 2023-2024، كما صنع 3 آخرين.

وبهذا التعادل، رفع الوكرة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري، بالتساوي مع الريان صاحب المركز الثالث، بينما ظل الشمال في المرتبة السابعة وفي رصيده 22 نقطة.