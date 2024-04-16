حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام الشمال في الدوري القطري

أعلن الإسباني خوسيه مورسيا، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الشمال، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يحل فريق الوكرة، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره الشمال بملعب استاد البيت، في لقاء ينطلق في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد نجم المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة في مواجهة الشمال، ليستمر في حجز مكانه ضمن كتيبة المدرب مورسيا.

وشارك حمدي فتحي في مباراة فريقه الماضية أمام العربي، التي خسرها الوكرة برباعية مقابل هدفين.

يحتل فريق الوكرة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الريان صاحب المركز الثالث، بينما يأتي الشمال سابعًا وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل الوكرة لمواجهة الشمال

حراسة المرمى: سعود الخاطر

خط الدفاع: لوكاس مينديز - ترينت ساينسبوري - يوسف الخطيب - عبدالعزيز متولي

خط الوسط: عمر صلاح - رابح يحيي - حمدي فتحي - أيوب عسال

وفي الهجوم: محمد بن يطو - جيلسون دالا.