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الثلاثاء 16 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول بول فالنتينو فيرى قائد قوات الدفاع المالاوية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزازه بعلاقات التعاون العسكرى التى تربط القوات المسلحة المصرية والمالاوية، متطلعاً أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

من جانبه أعرب قائد قوات الدفاع المالاوية عن تقديره لدور مصر الفاعل فى دعم ركائز السلام والإستقرار داخل القارة الإفريقية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والمالاوية.

القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر