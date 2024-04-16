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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

صور.. جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بمحافظة الجيزة

اشرف سلومة وكيل
اشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن الجداول النهائية لامتحانات آخر العام الدور الأول

وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية
- الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الأربعاء 8 مايو  وحتي الاربعاء 15 مايو ٢٠٢٤ . 
- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو  وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤ .

ثانياً المرحلة الإعدادية
- الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 يناير ٢٠٢٤ .
- الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤ . 
- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤ .

ثالثًا مرحلة التعليم الثانوي 
- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاربعاء 8 مايو ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء 22 مايو ٢٠٢٤ . 
الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو ٢٠٢٤ وحتي الخميس 23 مايو  ٢٠٢٤ .

وتوضح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 ابريل حتي يوم الاربعاء 24 ابريل 2024
-امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 ابريل حتي الثلاثاء 30 ابريل 2024
وشدد على عدم  اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسأئلة القانونية.

اعدادية التربية الرياضية التربية والتعليم بالجيزة الصف الثاني الثانوي المرحلة الابتدائية