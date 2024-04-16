صور.. جداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن الجداول النهائية لامتحانات آخر العام الدور الأول

وفقًا للمواعيد التالية: -

أولا المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) تبدأ من الأربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 مايو ٢٠٢٤ .

- الصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤ .

ثانياً المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ من الاربعاء 8 مايو وحتي الاربعاء 15 يناير ٢٠٢٤ .

- الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) يبدأ من الخميس 9 مايو وحتي الخميس 16 مايو ٢٠٢٤ .

- الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من السبت 18 مايو وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤ .

ثالثًا مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ من يوم الاربعاء 8 مايو ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء 22 مايو ٢٠٢٤ .

الصف الثاني الثانوي العام يبدأ من الخميس 9 مايو ٢٠٢٤ وحتي الخميس 23 مايو ٢٠٢٤ .

وتوضح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع لمدارس اللغات والتربية الرياضية لمدرسة السعيدية الرياضية تبدأ يوم الاحد 21 ابريل حتي يوم الاربعاء 24 ابريل 2024

-امتحانات مواد خارج المجموع تبدأ يوم الاثنين 29 ابريل حتي الثلاثاء 30 ابريل 2024

وشدد على عدم اصطحاب التليفون المحمول لعدم التعرض للمسأئلة القانونية.