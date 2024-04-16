بدء موسم حصاد وتوريد القمح بالشرقية لعام 2024

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بدء موسم توريد وحصاد القمح لعام 2024م إلى صوامع وشون المحافظة، حيث تم اليوم توريد 2710 طن و716 كيلو قمح لـ 55 موقع مختلف بنطاق المحافظة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والشروط التخزينية حفاظاً على الكميات الموردة من الأقماح.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن الاقماح المحلية لموسم 2024 يتم توريدها إلى 55 موقع تخزيني منهم 42 شونة مطورة حكومية و 13 صومعة بطاقة تخزينية تصل الي 802572 طن بمختلف المراكز والمدن وكذلك التابعين لـ (الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين - شركة مطاحن شمال القاهرة - شركة مطاحن جنوب القاهرة – شركة مطاحن شرق الدلتا - البنك الزراعي المصري).

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة مراعاة الضوابط أثناء عملية التوريد منها استلام الأقماح بالصوامع والشون (المعدنية – الأسمنتية - الحقلية) والبناكر والشون الاسمنتية والإسفلتية المطابقة لشروط التخزين.

وعدم تخزين اي اقماح محلية في الشون الترابية.

والتأكد من خلو المواقع التخزينية من اي اقماح محليه قديمة أو مستورده

وتطهير الصوامع والبناكر من آثار محصول الموسم السابق مع توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون.

وإتباع أساليب التخزين السليم .

وفي سياق متصل أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 16329 فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 394146 فدان لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.