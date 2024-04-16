توريد 21512 أردب قمح بشون صوامع القليوبية

أعلنت مديرية التموين في محافظة القليوبية، بدء استقبال صوامع وشون المحافظة، الذهب الأصفر “القمح” الذي بدأ المزارعين في حصاده.

وأكد الدكتور عيد عبد الله وكيل وزارة التموين، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى توريد 21512 أردب قمح بعد أن جرى الانتهاء من تجهيز 12 شونة وهنجر وصومعة بعد تطويرهم وتحديثهم من بينهم صوامع مسطرد بشرق شبرا الخيمة ومراكز تجميع الهدى بغرب شبرا الخيمة، بجانب مركز تجميع مطحن بنها بالإضافة إلى صوامع القناطر وكفر شكر لاستقبال المحصول من المزارعين.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن مساحة محصول القمح بلغ 40 ألف و100 فدان، وأن المستهدف توريده هذا العام 88 ألف طن بزيادة 20 طن عن العام الماضي.

أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتوريد القمح واقتراح حلول للمشاكل والعقبات التي جرى مواجهتها العام الماضي.