كهربائي ينهي حياته شنقا داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

أنهى كهربائي حياته شنقا لإدمانه المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقته بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة كهربائي مشنوق ومدلي بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة.

وبعمل التحريات وسؤال أسرة المتوفي أفادوا باقدامه على إنهاء حياته لإدمانه المواد المخدرة ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.