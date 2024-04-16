فوربس.. تختار عمرو أبو العنين ضمن أفضل مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2024

اختارت فوربس الشرق الأوسط دكتور عمرو أبو العينين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول من ضمن أقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط لعام 2024 .

وأعلنت فوربس الشرق الاوسط عن قائمة تضم 30 مديرًا للأصول ممن يديرونها على أساس ائتماني، لأقوى مديري الأصول في الشرق الأوسط.

وتشمل القائمة قادة كل من شركات إدارة الأصول المستقلة، والأذرع الاستثمارية للبنوك والمؤسسات المالية، فيما صُنّف 16 مديرًا من كبار مديري الأصول في قائمة هذا العام، من الشركات التابعة للبنوك، و14 مديرًا من شركات مستقلة لإدارة الأصول.

والجدير بالذكر أن شهر مارس الماضي ، أعلنت س آي استس مانجمنت ، الذي يترأسها عمرو أبو العينين التابعة لمجموعة سي آي كابيتال ، عن فوز (CIAM)، لإدارة أصول رأس المال بجائزة أفضل مدير أصول في مصر (2024) من مجلة المشتقات المالية وكذلك مجله Global Business Review اعترافا بحجم ونمو CIAM الذي لا مثيل له، جنبا إلى جنب مع تفوقها الثابت والراسخ المستدام على جميع فئات الأصول بسوق المال بمصر

ويتمتع أبو العينين بخبرة تزيد عن 30 عامًا في قطاع الاستثمار وإدارة الأصول، وقد انضم إلى شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول في عام 2012.

و تدير الشركة الصناديق عبر فئات مختلفة من الأصول، كصناديق العائد الثابت، وصناديق أسواق المال، بالإضافة إلى منتجات استثمارية أخرى، فضلًا عن المحافظ الاستثمارية لعملائها من الشركات والمؤسسات.

في حين نمت الأصول المدارة للشركة بنسبة 28% في عام 2023، لتصل إلى 2 مليار دولار. وفي أكتوبر 2022، أطلقت الشركة صندوق استثمار الأسهم ذو العائد التراكمي (مصر إكويتي) الذي يحقق عوائد مماثلة للمؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية (EGX30).

ويشغل أبو العينين أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للجنة الاستثمار في سي آي كابيتال لإدارة الأصول، وعضوية اللجنة التنفيذية بالشركه القابضه سي اي كابيتال. كما عمل سابقًا في بنك القاهرة، وبنك اي ان جي العالمي بلندن ودبي.