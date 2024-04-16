محافظ القليوبيه يتفقد مشروعات في قطاع الصحة بمدينتي بنها وطوخ

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بقطاع الصحه بمدينتي بنها وطوخ بتكلفة تصل إلى 652 مليون جنيه.

يأتي وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.



بدأ المحافظ الجولة بتفقد إنشاء مبنى جديد بمستشفى حميات بنها بتكلفه انشائية 60 مليون جنيه والتي تشمل 16 وحده غسيل كلوي و19 سرير عنايه وجاري التشغيل فى غضون شهر.

ومن جانبه استمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح من وكيل وزاره الصحة حول الإمكانيات وعدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى، مؤكدًا أن المستشفى مازالت تقدم الخدمة الصحية لأهالي القليوبية رغم دخولها مرحلة التطوير.

وخلال الجوله وجه المحافظ رئيس مجلس مدينه بنها بتطوير ونظافة المنطقة المحيطة لمبنى المستشفى وذلك تماشيا مع أعمال التطوير.

كما تفقد الهجان أعمال توريد 3 أجهزة جديدة بالمعامل المركزية ببنها بتكلفة 12 مليون جنيه حيث جرى توريد جهاز HPLC والجهاز يعمل على تحليل المحليات والألوان والمواد الحافظه وجهاز GC/MS-MS لتقدير متبقيات المبيدات والمواد العضويه في جميع أنواع الاغذيه ومياه الشرب والصرف الصحي والصناعي وغسيل مرشحات ومياه حمامات السباحة، وجهاز لتقديم خدمة تحليل المخدرات للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكوميه وتأكيد التحاليل الإيجابية للمترددين على الكومسيون الطبي.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، لمتابعة ما استجد من أعمال، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني مدينة طوخ والقرى المجاورة لها ولخدمة حالات الطوارئ التي تنتج عن حوادث على الطريق الزراعي، حيث تفقد عدة أقسام بمبنى المستشفى منها قسم العناية المركزة وقسم معامل التحاليل الشاملة والصيدلية وغرف العمليات والغرف الخاصة بالمرضى (الداخلي) ووحدة الغسيل الكلوي وقسم حضانات الأطفال.