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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الدبلومات الفنية 2024.. ورشة عمل لمقيمي وخبراء سوق العمل بالأقصر استعدادا للامتحانات

ورشة عمل بمديرية
ورشة عمل بمديرية تعليم الأقصر
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تفقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ورشة العمل التي أقيمت صباح اليوم واستهدفت ٤٥ من مُقيِّمي وخبراء سوق العمل بالمحافظة، تمهيداً للاستعانة بهم في التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية وفق منهج الجَدارات.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

أعد للورشة ونسق لها بالتعاون مع تعليم الأقصر "مشروع قوى عاملة مصر" برئاسة محمد هنداوي مدير المشروع بالأقصر، وحضر الزيارة جمال عثمان مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وأوضح خالد، أن التعليم الفني يلقى اهتماماً بالغاً من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، وتعد هذه الفترة حقبة ذهبية للتعليم الفني، إذ صارت الشهادة تمنح للطالب وفق مهاراته العملية، وإجادته لتنفيذ ما تعلمه بالفعل، وهذا ما يسمى منظومة الجدارات".

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