"تنمية المشروعات" يمول 24 عقدًا لتطوير البنية الأساسية بالدقهلية بـ185.2 مليون جنيه

أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على المشاركة في المبادرات القومية التي تهدف للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب وذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية وشركاء التنمية الدوليين، موضحا أن الجهاز يعتمد على محورين أساسيين أولهما يهدف لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية وذلك لتحسين سبل المعيشة للمواطنين المقيمين في المناطق التي تحتاج لتطوير هذه الخدمات.

وأضاف رحمي، أن المحور الثاني يعتمد على استخدام العمالة الكثيفة في تنفيذ هذه المشروعات مما يسهم في توفير أكبر قدر ممكن من فرص التشغيل المؤقتة للعمالة غير المنتظمة، كما يتيح لهم اكتساب مهارات مهنية جديدة تشجعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تتلاءم مع ما اكتسبوه من مهارات جديدة، مشيرا إلى أن مشروعات البنية الأساسية التي يشارك الجهاز في تنفيذها بوجه عام تهدف لتوفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات الصغيرة الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة.



وجاء ذلك بمناسبة توقيع عقد اتفاق إطار عمل جديد بين الجهاز ومحافظة الدقهلية بتمويل قدره 4 ملايين جنيه ضمن إتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي، والذى يهدف لتنفيذ ترميم وصيانة عدد 4 وحدات صحية فى عدد 4 مراكز بالمحافظة: مركز طب الأسرة بميت مزاح بمركز المنصورة، مكتب صحة ثان طلخا بمركز طلخا، الوحدة الصحية البشنينى بمركز السنبلاوين، مركز طب الأسرة بالستامونى بمركز بلقاس.



وأضاف رحمى أن تطوير هذه الوحدات الصحية سيعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها لحوالي 99 ألف مواطن يقيمون بهذه المراكز كما ستتيح هذه المشـروعات خلال تنفيذها ما يزيد على 5 آلاف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، متابعًا أن هذه المشـروعات الجديدة تعتبر استكمالاً لجهود الجهاز التى ينفذها بالتعاون مع محافظة الدقهلية لتلبية إحتياجات المواطنين والعمل على تطوير البنية الأساسية بالمحافظة، حيث سبق تنفيذ العديد من مشـروعات تطوير البنية الأساسية بمحافظة الدقهلية بلغت قيمتها 185.2 مليون جنيه وحققت أكثر من 1.4 مليون يومية عمل لأهالى المحافظة.

ويذكر أن جهاز تنمية المشـروعات يقوم بتنفيذ مشـروعات للحد من الهجرة غير النظامية بين الشباب وإتاحة فرص للتشغيل، وذلك فى إطار إتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبى ويتم من خلالها تنفيذ عدد من الأنشطة منها تحسين فرص التشغيل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل، وإتاحة فرص تشغيل بالمشـروعات كثيفة العمالة للبنية الأساسية، وتنفيذ مبادرات للخدمة المجتمعية في مجالات الصحة والبيئة والتعليم، وينفذ الجهاز هذه المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية.