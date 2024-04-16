شهداء في قصف إسرائيلي على مسجد في جباليا.. ومحاصرة مدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بسقوط عدد من الشهداء جراء قصف للاحتلال استهدف به مسجدًا في جباليا.

حاصرت دبابات الاحتلال مدرسة مهدية الشوا التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وأطلقت النار عليهم.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مكثفًا بالطائرات الحربية استهدف به مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأمس الإثنين، أصيب مواطنان فلسطينيان في اعتداء للمستعمرين، جنوب بيت لحم، حيث هاجم المستوطنين الإسرائيليين مركبة بالحجارة قرب مجمع مستعمرة "غوش عصيون"، ما أدى لإصابة المواطنين علي عبد الباسط فنون، وعمر مسعود فنون، بجروح ورضوض، نقلا إثرها إلى المستشفى.