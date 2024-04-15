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الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الكونجرس الأمريكي لنتنياهو: سندعم أي قرار يتعلق بإيران

ستيف سكاليس
ستيف سكاليس
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قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأمريكي، عضو الكونجرس ستيف سكاليس، أجرى اتصالا هاتفيا برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الاثنين، وأعرب عن دعمه لأي قرار تتخذه إسرائيل في ضوء الهجوم الإيراني.

ووفقا لوسائل الإعلام ففد شكر نتنياهو زعيم الأغلبية سكاليس على دعمه وأوضح أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.

كما أبلغ سكاليس نتنياهو بمبادرته للتقدم في الكونجرس في الأيام المقبلة بسلسلة قرارات ضد إيران ولصالح إسرائيل، وشكره نتنياهو على ذلك.

وفي وقت سابق قال مسؤول أميركي كبير أن رئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي منع إسرائيل من تنفيذ هجوم رداً على الصواريخ الإيرانية على إسرائيل.

وأوضح المسؤول الأمريكي: أنه على الرغم من التزام بايدن بمنع توسع الصراع في المنطقة، إلا إنه لن يقيد أيدي إسرائيل، ولن يمنعها من الرد على إيران ضد الهجوم الذي نفذته على أراضيها".

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